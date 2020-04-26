Ученые обнаружили в Альпах следы Чернобыльской катастрофы





По словам экспертов, горные ледники могут рассказать о многих событиях в истории человечества. Ученые изучили объект, расположенный в Италии и в швейцарском Мортерач. Оказалось, что благодаря сильным ветрам сюда попал криоконит, который является радиоактивным. Внешне этот материал напоминает маленькие темные гранулы и состоит из 90% минералов. Остальные 10% составляют органические вещества, которые играют основополагающую роль для цианобактерий. Криоконит может длительное время удерживать различные радионуклиды.В ходе проведения исследования было установлено, что в Альпы криоконит попал после катастрофа на Чернобыльской АЭС. Эти данные подтверждают слои ледникового отложения, а также качественные и количественные анализы изучаемого элемента. Специалисты сравнили его с «губкой», которая годами накапливает радионуклиды, после чего становится радиоактивной.В глубоких слоях ученые обнаружили изотопы америция и плутония. Эксперты убеждены, что их можно связать с испытаниями ядерного оружия, которые были организованы в 50-60 годах минувшего века.