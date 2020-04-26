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Ученые обнаружили в Альпах следы Чернобыльской катастрофы

Ученые, которые изучали ледник Форни, обнаружили в Альпах следы Чернобыльской катастрофы, произошедшей 34 года назад. Оказалось, что пласты льда содержат доказательства ядерных испытаний и взрыва на АЭС.

Ученые обнаружили в Альпах следы Чернобыльской катастрофы


По словам экспертов, горные ледники могут рассказать о многих событиях в истории человечества. Ученые изучили объект, расположенный в Италии и в швейцарском Мортерач. Оказалось, что благодаря сильным ветрам сюда попал криоконит, который является радиоактивным. Внешне этот материал напоминает маленькие темные гранулы и состоит из 90% минералов. Остальные 10% составляют органические вещества, которые играют основополагающую роль для цианобактерий. Криоконит может длительное время удерживать различные радионуклиды.

В ходе проведения исследования было установлено, что в Альпы криоконит попал после катастрофа на Чернобыльской АЭС. Эти данные подтверждают слои ледникового отложения, а также качественные и количественные анализы изучаемого элемента. Специалисты сравнили его с «губкой», которая годами накапливает радионуклиды, после чего становится радиоактивной.

В глубоких слоях ученые обнаружили изотопы америция и плутония. Эксперты убеждены, что их можно связать с испытаниями ядерного оружия, которые были организованы в 50-60 годах минувшего века.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:37

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