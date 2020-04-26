«Мне страшно»: Федосеева-Шукшина обратилась к Алибасову с просьбой вернуть квартиру

Лидия Федосеева-Шукшина решила написать своему пятому супругу Бари Алибасову открытое письмо, чтобы прояснить наконец-то ситуацию со своей недвижимостью. Артистка надеется, что таким образом сможет добиться от музыканта каких-либо объяснений происходящему и возврата собственности, переписанной им на личного помощника.В своем обращении к супругу Федосеева-Шукшина заявила, что посещала адвокатскую контору Сергея Жорина и подписывала какие-то документы, но об их назначении звезде кино ничего не было известно. Актриса даже не догадывалась, что ставит подпись в договоре, лишающем ее права на владение собственной квартирой. По словам знаменитости, Бари Алибасов называл все происходящее формальностью и обещал в скором времени разрешить ситуацию в пользу жены, однако так ничего и не сделал.Звезда «12 стульев» призналась, что ей страшно остаться без жилья, и она хочет верить в его скорое возвращение. Как отмечает Федосеева-Шукшина, ее терзают сомнения: сможет ли Бари Алибасов вернуть все на круги своя как обещал, ведь он больше не является официальным владельцем жилплощади.