Канадец проиграл полмиллиона долларов в «камень, ножницы, бумагу»





Зимой 2011 года Эдмунд Марк Хупер предложил товарищу Мишелю Праймо сыграть в "камень, ножницы, бумагу", в результате чего игра закончилась проигрышем и он лишился суммы примерно в полмиллиона долларов. Мужчина приступил к выплачиванию долга, ему пришлось даже заложить дом, однако и этих денег не хватило. Его же друг на протяжении такого количества времени добросовестно получал средства, даже не подумав о несправедливости столь крупной суммы.Лишившись надежды, проигравший решил подать в суд на своего соперника. Окончательный вердикт был вынесен в провинции Квебек. После изучения дела суд постановил, что Хупер больше ничего не должен выплачивать своему товарищу, и освободил мужчину от уплаты налогов. Аргументировалось такое решение тем, что ставка была чрезмерно большой.