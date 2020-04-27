Нейробиологи доказали, что мозг человека способен прогнозировать будущее





Ученые сравнили работу мозга у пациентов с заболеванием Паркинсона и дегенерацией мозжечка. Участники исследования должны были наблюдать за квадратами, имеющими разный цвет и возникающими с неравномерной скоростью на экране. Во время появления зеленых вариантов необходимо было проявлять реакцию, нажимая на клавишу. Об их приближении сигнализировал белый квадрат. В результате эксперимента участники, которые имели различные поражения мозга, по-разному справлялись с заданиями. У пациентов с дегенеративными изменениями мозжечка отмечалось правильное реагирование на тесты, где красные, белые и зеленые квадраты передвигались с постоянным ритмом.Участники исследования с диагнозом заболевание Паркинсона с поражением базальных ганглий успешно прошли задания, где появление квадратов было с разным интервалом. После обработки данных эксперты выяснили, что ритмическая синхронизация функционирует на уровне базальных ганглий, а восприятие интервалов, которое базируется на прошлом опыте, расположено в мозжечке. Данные механизмы действуют по-отдельности, однако они дополняют друг друга, создавая единую картину будущего. Благодаря этому исследованию удалось обнаружить уникальные системы, функционирующие в мозге.