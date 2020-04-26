София Ротару могла петь в костюме Оленя на шоу «Маска»





В телепередаче «Новые русские сенсации» продюсер шоу «Маска» Юлия Сумчева поделилась информацией о создании проекта. По её словам, главной проблемой у организаторов было найти человека, который согласится выступать в образа Оленя. Никто из артистов не желал примерять наряд с рогами, ввиду чего их приходилось упрашивать.Продюсер держит в тайне имя участника, который пошёл на встречу и решил появиться перед членами жюри в образе этого животного. В завершающую стадию шоу попали четыре участника: Лев, Олень, Попугай и Волк. В судейской коллегии сошлись во мнении лишь об одном артисте. По словам членов жюри, в образе Оленя перед ними предстала Лариса Долина. Тем не менее организаторы проекта рекомендуют не спешить с решением. Дело в том, что насчёт выступления в указанном образе велись переговоры с Софией Ротару.Продюсер шоу рассказала, что большое количество знаменитостей не согласились на предложение выступать в костюме Оленя. По этой причине Тимур Вайнштейн позвонил Софии Ротару и предложил ей спеть в передаче. При этом она решила не сообщать о решении исполнительницы по поводу данного вопроса.