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София Ротару могла петь в костюме Оленя на шоу «Маска»

София Ротару является одной из первых звёзд, которых пригласили участвовать в проекте «Маска» на НТВ. Исполнительница могла петь в костюме Оленя, однако судейская коллегия больше склонна к предположению, что под маской данного животного скрывается Лариса Долина.

В телепередаче «Новые русские сенсации» продюсер шоу «Маска» Юлия Сумчева поделилась информацией о создании проекта. По её словам, главной проблемой у организаторов было найти человека, который согласится выступать в образа Оленя. Никто из артистов не желал примерять наряд с рогами, ввиду чего их приходилось упрашивать.

Продюсер держит в тайне имя участника, который пошёл на встречу и решил появиться перед членами жюри в образе этого животного. В завершающую стадию шоу попали четыре участника: Лев, Олень, Попугай и Волк. В судейской коллегии сошлись во мнении лишь об одном артисте. По словам членов жюри, в образе Оленя перед ними предстала Лариса Долина. Тем не менее организаторы проекта рекомендуют не спешить с решением. Дело в том, что насчёт выступления в указанном образе велись переговоры с Софией Ротару.

Продюсер шоу рассказала, что большое количество знаменитостей не согласились на предложение выступать в костюме Оленя. По этой причине Тимур Вайнштейн позвонил Софии Ротару и предложил ей спеть в передаче. При этом она решила не сообщать о решении исполнительницы по поводу данного вопроса.

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ШоуБиз
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 21:00

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