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«Мой мужчина»: Юлия Проскурякова исполнила любимую песню Игоря Николаева

Юлия Проскурякова исполнила свою любимую песню авторства Игоря Николаева. Аккомпанировал звезде ее супруг.

На Instagram-странице Юлии Проскуряковой появилось двухминутное видео, на котором певица исполняет один из хитов, написанный Игорем Николаевым. Запись сделана в домашней обстановке: в кадре видно убранство дома супругов, а сама артистка сидит на диване перед камерой. За кадром остался ее муж, аккомпанирующий возлюбленной на фортепиано.

В подписи к ролику Проскурякова отметила, что песня «Мой мужчина», которую она исполняет – одна из ее самых любимых композиций авторства Игоря Николаева. Также к комментарию знаменитость добавила хештеги #моймужчина и #песня, после чего пожелала своим фолловерам хорошего вечера и любить друг друга.

Видео, опубликованное Проскуряковой, пришлось по душе не только ее многочисленным поклонникам, но и коллегам по сцене. Так, среди прочих знаменитостей, исполнение певицей хита «Мой мужчина» высоко оценил композитор Игорь Крутой, являющийся близким другом Игоря Николаева.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:00

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