Прилучный и Муцениеце разделили имущество без скандала

У знаменитой пары не получилось начать сначала совместную жизнь. Агата Муцениеце приняла решение о расставании из-за гнева и ревности супруга. Разговоры о разводе привели к тому, что это пошло на пользу карьере супруги Павла Прилучного. Теперь она будет работать на «Первом канале», принимать участие в популярном шоу на «Россия1». Кроме этого, актрисе предложили участвовать в интересном проекте в Сети.Согласно данным знакомой супругов, имущество они поделили без скандала. Квартиру в столице и загородный дом, расположенный в Подмосковье, приобретал Павел Прилучный. Они решили, что Агата Муцениеце будет жить в Москве и сможет с детьми приезжать в дом, где останется актер. Об алиментах вопрос не стоит, так как отец семейства обеспечивает детей материально.