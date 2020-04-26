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Лучшая месть бывшему: Безус помог Безбородовой пережить несчастную любовь

Алексей Безус помог Милене Безбородовой пережить несчастную любовь, случившуюся с девушкой до прихода на проект. Об этом коллегам по телестройке рассказала сама участница «Дома-2».
Лучшая месть бывшему: Безус помог Безбородовой пережить несчастную любовь

После того, как Милена Безбородова поделилась с участниками проекта историями из своего детства, она решила также рассказать о причине своего прихода в «Дом-2». Как оказалось, в реалити девушку привела несчастная любовь, и именно участие в шоу залечило душевные раны, так как Алексей Безус помог возлюбленной пережить непростой период в жизни.

По словам Безбородовой, ее прежние отношения были обречены с самого начала. Причиной тому – властная мать молодого человека. Женщина считала, что связь ее сына с девушкой не так важна, как его учеба, и фактически «не выпускала его из дома». Как отметила сама участница «Дома-2», за несколько лет романа она и ее избранник всего несколько раз ночевали вместе.

Милена Безбородова понимала, что ждать, пока любимый закончит учебу придется по меньшей мере 8 лет, поэтому сейчас считает расставание единственно правильным выходом. Тогда же, когда все происходило, девушка воспринимала крах отношений очень болезненно: похудела на 10 килограммов и почти довела себя до анорексии. Позже, осознав опасность происходящего, на тот момент еще ученица гимназии решила подать заявку на участие в реалити «Дом-2». После того, как ее одобрили, экс-бойфренд появлися в жизни Безбородовой снова, но прошлого было уже не вернуть.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:11

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