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Парижский Диснейленд теперь доступен в онлайн-режиме

Экскурсии в парижский Диснейленд теперь доступны в онлайн-режиме. Сотрудники парка развлечений решили создать сайт, с помощью которого можно порадовать детей, сидящих в самоизоляции из-за вспышки COVID-19.

На онлайн-платформе собрано большое количество различных видов деятельности. Можно найти виртуальные копии самых знаменитых достопримечательностей, побывать на уроках рисования, хореографии или кулинарии. Есть обучающие видео, с помощью которых можно попробовать изобразить любимого персонажа из мультфильма, научиться двигаться, как полюбившийся герой, или приготовить вкусное блюдо из фильма.

Для малышей будет интересно большое количество игр, чтобы на длительное время отвлечь их внимание. Взрослых привлечёт внимание видео о секретах парка развлечений и разные программы. На данный момент онлайн-платформа имеет шесть вариантов перевода: французский, английский, немецкий, испанский, итальянский и нидерландский.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:07

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