Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову за оскорбление ее личности

По словам Даны Борисовой, на нее подали в суд в начале апреля. Ведущая рассказала, что два заседания прошли без ее участия, так как Анастасия Волочкова указала в иске о защите достоинства и чести адрес, по которому она не проживает. Балерина обвинила блондинку в том, что ведущая ее оскорбила. Ранее Дана Борисова высказывалась, что у Анастасии Волочковой есть вредная привычка, из-за чего даже «лицо потекло».Телеведущая, ссылаясь на своего адвоката, рассказала, что заявление балериной было составлено неверно. Кроме этого, артистка не уплатила пошлину истца, которая составляет 600 рублей.25 апреля Дана Борисова написала, что исполнилось ровно три года с того момента, как ее определили на реабилитацию в медцентр, расположенный в Таиланде. Звезда поблагодарила своих друзей, врачей и всех, кто прошел вместе с ней этот путь.