Черно осудила позицию Тодоренко в отношении жертв домашнего насилия





Участница «Дома-2» Саша Черно ответила на вопрос подписчиков своего Instagram-аккаунта о том, как она относится к недавнему скандальному высказыванию Регины Тодоренко. Сначала девушка хотела деликатно уйти от обсуждения вопроса о домашнем насилии, сославшись на то, что не в курсе происходящего, однако потом все же решила высказаться. Ознакомившись с заявлением ведущей «Орла и решки», участница телестройки была крайне удивлена ее позицией.Как отметила супруга Иосифа Оганесяна, никто не имеет права поднимать на женщину руку. Те же, кто на подобное решился, должны отвечать за содеянное по закону. По словам Саши Черно, жертв рукоприкладства много, но большинство из них боятся признаться в происходящем за закрытыми дверями. При этом у каждой есть на это весомые причины: кто-то находится в финансовой зависимости от партнера, а для кого-то могут быть иные сдерживающие факторы.За позицию «А что вы сделали для того, чтобы вас не били» в отношении жертв домашнего насилия Регину Тодоренко осудили многие представители отечественного шоу-бизнеса и часть ее же поклонников. Кроме того, один из глянцевых журналов лишил супругу Топалова звания «Женщина года», а некоторые бренды, подписавшие со знаменитостью рекламные контракты, задумались об их аннулировании.