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В Великом Новгороде ученые нашли фрагменты двух средневековых башен

В СМИ появилась информация, что в Великом Новгороде в ходе проведения работ по реконструкции Софийской набережной ученые нашли фрагменты двух средневековых башен. Как отметил Олег Олейников, который является научным сотрудником института археологии, находки датируются приблизительно XVI-XVII веками.

В Великом Новгороде ученые нашли фрагменты двух средневековых башен


Фрагменты башен обнаружили на глубине около пяти метров. Археологам известно, что в средние века на данной территории располагалась стена Окольного города. Однако раскопки на этом месте ученые никогда не проводили. По найденным деревянным фрагментам эксперты воссоздадут внешний вид башен. Для археологов, которые изучают историю Великого Новгорода, эта информация очень важна, так как нет сведений о том, какие материалы ранее применялись при строительстве города.

Ученым удалось установить, что две башни имели прямоугольную форму, а между ними проходила деревянная стена. В фундаменте они обнаружили массивные бревна. Поэтому эксперты предполагают, что под толщами земли стена проходит дальше, на тех участках, которые не раскопаны. Однако проведение дальнейших работ пока не планируется.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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