«Ничего мне не помогает»: Ирина Пингвинова худеет из-за сильного токсикоза

Им является лимон с сахаром. После того, как Пингвинова съедает подслащенную дольку цитрусового, к ней на небольшой промежуток времени возвращается аппетит. В этот промежуток, когда чувство тошноты отступает, участница телестройки успевает немного поесть. В остальное же время беременная возлюбленная Дмитрия Чайкова страдает от сильного токсикоза и к еде не притрагивается.Однако будущая мама старается не падать духом и признает тот факт, что эти трудности временные. Ирина Пингвинова уверена: по истечению первого триместра физический дискомфорт уйдет. Пока же участница «Дома-2» старается отвлечься от ощущения постоянного недомогания чтением литературы о беременности.Звезда признается, что уже сейчас ее восприятие жизни меняется кардинальным образом. Девушка Чайкова пересмотрела свой рацион, сделав упор на употреблении полезных продуктов, а также исключила из меню газированные напитки, кофе, чей и пакетированные соки. Кроме того, Пингвинова переживает из-за того, что забеременела, находясь на Острове, где нет возможности получить столь квалифицированную медицинскую консультацию и помощь, какие были бы доступны ей на родине.