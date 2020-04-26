АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

«Ничего мне не помогает»: Ирина Пингвинова худеет из-за сильного токсикоза

Беременная Ирина Пингвинова пожаловалась на сильный токсикоз, из-за которого худеет вместо того, чтобы набирать вес. По словам участницы «Дома-2», ей ничего не помогает избавиться от тошноты, кроме одного средства, которое дает лишь кратковременный эффект.
«Ничего мне не помогает»: Ирина Пингвинова худеет из-за сильного токсикоза

Им является лимон с сахаром. После того, как Пингвинова съедает подслащенную дольку цитрусового, к ней на небольшой промежуток времени возвращается аппетит. В этот промежуток, когда чувство тошноты отступает, участница телестройки успевает немного поесть. В остальное же время беременная возлюбленная Дмитрия Чайкова страдает от сильного токсикоза и к еде не притрагивается.

Однако будущая мама старается не падать духом и признает тот факт, что эти трудности временные. Ирина Пингвинова уверена: по истечению первого триместра физический дискомфорт уйдет. Пока же участница «Дома-2» старается отвлечься от ощущения постоянного недомогания чтением литературы о беременности.

Звезда признается, что уже сейчас ее восприятие жизни меняется кардинальным образом. Девушка Чайкова пересмотрела свой рацион, сделав упор на употреблении полезных продуктов, а также исключила из меню газированные напитки, кофе, чей и пакетированные соки. Кроме того, Пингвинова переживает из-за того, что забеременела, находясь на Острове, где нет возможности получить столь квалифицированную медицинскую консультацию и помощь, какие были бы доступны ей на родине.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Прилучный и Муцениеце разделили имущество без…
Лучшая месть бывшему: Безус помог Безбородовой пережить несчастную…
Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову за оскорбление ее…
Парижский Диснейленд теперь доступен в…
Черно осудила позицию Тодоренко в отношении жертв домашнего…
Александр Гудков рассказал, как удалось избежать повторного взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986…
«Ничего мне не помогает»: Ирина Пингвинова худеет из-за сильного…
В «National Interest» рассказали о секретной "космической" пушке…
Регина Тодоренко теряет контракты с брендами из-за слов о домашнем…
Лукашенко призвал заселить пострадавшие от катастрофы в Чернобыле…
Лев Лещенко записал новую композицию, посвященную медицинским…
В Курганской области приостановили продажу…
Александр Незлобин о шоу «Стендап Андеграунд»: «Меня накроет вторая волна…
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в…
Гражданская жена Должанского требует выгнать с "Дома-2" Черно и…
Google Play и App Store начали бесплатную раздачу Alien:…
Илана Юрьева об «уходе» Андрея Рожкова из «Уральских пельменей»: «Не верьте желтой…
Новый смартфон HTC Desire 20 Pro вскоре появится на рынке…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать ограничительные меры на майские…
Специалисты сравнили характеристики Haval H6 и Volkswagen…
Аксенов оценил вклад журналиста Кьезы в донесение правды о…
Дарья Мороз показала младшую сестру…
Инженер из Toyota построил уникальное купе Celica с задним…
Диетолог Римма Мойсенко: "Россиянам стоит обратить внимание на количество растительного масла в…
Юлия Снигирь о роли Салтычихи в «Кровавой барыне»: «Ночью пришлось вызывать…
Туск назвал коронавирус "последним предупреждением для…
В Сети рассказали о трех российских универсалах по цене до 2 миллионов…
Родные Маргариты Тереховой не хотят навещать тяжелобольную…
Просмотреть все новости