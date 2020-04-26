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В «National Interest» рассказали о секретной "космической" пушке СССР

Издание The National Interest о некой секретной "космической" пушке СССР, запущенной на орбиту в период Холодной войны. Тогда устройство использовалось для съемки военных объектов США.

«Пушка была разработана и представлена в 1974 году. Тогда же ее запустили в космос под видом обычного спутника. Несмотря на то, что космос – нейтральная территория для всех государств, СССР решил воспользоваться им в собственных целях. Пушка дала возможность вести съемку на расстоянии до 12 тысяч километров непосредственно от объекта», - говорится в статье журналистов.

В The National Interest подчеркнули, что пушка не имела никакого боевого оснащения. Первое устройство отправлялось в космос ради эксперимента. Кроме того, крушение спутника с боеприпасами могло бы стать причиной международного скандала. О дальнейшей судьбе пушки после ее запуска ничего неизвестно.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:48

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