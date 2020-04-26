В «National Interest» рассказали о секретной "космической" пушке СССР
Издание The National Interest о некой секретной "космической" пушке СССР, запущенной на орбиту в период Холодной войны. Тогда устройство использовалось для съемки военных объектов США.
В The National Interest подчеркнули, что пушка не имела никакого боевого оснащения. Первое устройство отправлялось в космос ради эксперимента. Кроме того, крушение спутника с боеприпасами могло бы стать причиной международного скандала. О дальнейшей судьбе пушки после ее запуска ничего неизвестно.
«Пушка была разработана и представлена в 1974 году. Тогда же ее запустили в космос под видом обычного спутника. Несмотря на то, что космос – нейтральная территория для всех государств, СССР решил воспользоваться им в собственных целях. Пушка дала возможность вести съемку на расстоянии до 12 тысяч километров непосредственно от объекта», - говорится в статье журналистов.
В The National Interest подчеркнули, что пушка не имела никакого боевого оснащения. Первое устройство отправлялось в космос ради эксперимента. Кроме того, крушение спутника с боеприпасами могло бы стать причиной международного скандала. О дальнейшей судьбе пушки после ее запуска ничего неизвестно.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:48