В «National Interest» рассказали о секретной "космической" пушке СССР

«Пушка была разработана и представлена в 1974 году. Тогда же ее запустили в космос под видом обычного спутника. Несмотря на то, что космос – нейтральная территория для всех государств, СССР решил воспользоваться им в собственных целях. Пушка дала возможность вести съемку на расстоянии до 12 тысяч километров непосредственно от объекта», - говорится в статье журналистов.





В The National Interest подчеркнули, что пушка не имела никакого боевого оснащения. Первое устройство отправлялось в космос ради эксперимента. Кроме того, крушение спутника с боеприпасами могло бы стать причиной международного скандала. О дальнейшей судьбе пушки после ее запуска ничего неизвестно.