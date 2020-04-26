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Александр Гудков рассказал, как удалось избежать повторного взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году

Александр Гудков, участник ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС, рассказал, как получилось избежать второго взрыва в 1986 году в энергоблоке №3. На тушение возгорания спасатели потратили больше 12 часов.

Катастрофа в Чернобыле, которая случилась 26 апреля 1986 года, могла произойти ещё раз спустя месяц после первого взрыва. Между 3 и 4 блоками станции 23 мая началось возгорание. Александр Гудков был одним из первых, кто отправился тушить огонь в условиях радиации. Согласно утверждению спасателя, тогда уже все знали, что 26 апреля 6 пожарных, отправившихся ликвидировать пожар после взрыва, умерли. По этой причине командир отряда спасателей Владимир Максимчук принял решение отвести людей на 2 километра от очага.

Возгорание ликвидировали группами по 5 человек. По словам Гудкова, он был в первой и самой опытной команде. «На тушение пожара было очень мало времени. У нас получилось подсоединить рукав и уйти на ликвидацию, водителю дано задание подать воду. Однако он очень переживал и не открыл клапан, чтобы жидкость начала течь», — сообщил спасатель. Гудков отметил, к ликвидации пожара команда приступила около 2 часов ночи, а закончила — в 14:30, если бы не получилось своевременно потушить возгорание, всё могло бы сгореть и даже загруженный реактор. Гудков заявил, на тот момент никто не думал о спасении мира, они «просто делали свою работу». Об этом сообщает «360tv.ru».

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:56

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