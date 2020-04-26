Лукашенко призвал заселить пострадавшие от катастрофы в Чернобыле районы

«Сегодня я и многие люди прекрасно понимают, что земля очистилась от радиации и пригодна для жизни. Мы хотим и будем на ней жить. Думаю, настало время начать освоение заброшенного края», - заявил Лукашенко во время визита на совхоз-комбинат, расположенный в Гомельской области.





Президент призвал начать создавать разнонаправленные производственные предприятия в 30-километровой зоне отчуждения. Заброшенные районы бросать нельзя, напротив, пора сделать вклад в их развитие. Год назад территорию, состоящую из 95 населенных пунктов, открыли для туристов. Ее посетили тысячи человек. Эксперты замерили уровень радиации – он минимальный.