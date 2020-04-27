Объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post Scriptum





Игра является симулятором ведения боевых действий во времена Второй мировой войны. По интерфейсу Post Scriptum похожа на большую часть шутеров. Главной ее особенностью является историческая точность, так как все события в игре происходят последовательно. Пройти шутер можно только при сплоченной командной игре, так как в некоторых миссиях невозможно выполнить задание самостоятельно.В обычное время Post Scriptum продается за почти 1000 рублей. На тайтл сейчас также действует скидка, но для пользователей Steam она будет актуальна только с понедельника.