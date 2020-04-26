Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
В Китае официально начались продажи внедорожника Ford Everest. Компания представила две вариации транспортного средства – стандартную и спортивную.
Под капотом Ford Everest располагается силовой агрегат на 2,3 литра при мощности в 276 лошадиных сил. Спортивная версия внедорожника получит автоматическую трансмиссию на десять ступеней. Также автомобиль будет поставляться исключительно в полноприводной вариации.
Ford Everest получил массу технологических инноваций, среди которых круиз-контроль нового поколения, камера кругового обзора, система защиты от столкновений, парк-троник на четыре зоны и развлекательная система с поддержкой голосовых команд.
Стоимость кроссовера на китайском рынке в российской валюте составляет примерно 3,3 миллиона рублей. По поводу возможности появления транспортного средства в РФ пока ничего не сообщается.
Под капотом Ford Everest располагается силовой агрегат на 2,3 литра при мощности в 276 лошадиных сил. Спортивная версия внедорожника получит автоматическую трансмиссию на десять ступеней. Также автомобиль будет поставляться исключительно в полноприводной вариации.
Ford Everest получил массу технологических инноваций, среди которых круиз-контроль нового поколения, камера кругового обзора, система защиты от столкновений, парк-троник на четыре зоны и развлекательная система с поддержкой голосовых команд.
Стоимость кроссовера на китайском рынке в российской валюте составляет примерно 3,3 миллиона рублей. По поводу возможности появления транспортного средства в РФ пока ничего не сообщается.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:16