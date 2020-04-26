Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу





Под капотом Ford Everest располагается силовой агрегат на 2,3 литра при мощности в 276 лошадиных сил. Спортивная версия внедорожника получит автоматическую трансмиссию на десять ступеней. Также автомобиль будет поставляться исключительно в полноприводной вариации.Ford Everest получил массу технологических инноваций, среди которых круиз-контроль нового поколения, камера кругового обзора, система защиты от столкновений, парк-троник на четыре зоны и развлекательная система с поддержкой голосовых команд.Стоимость кроссовера на китайском рынке в российской валюте составляет примерно 3,3 миллиона рублей. По поводу возможности появления транспортного средства в РФ пока ничего не сообщается.