Регина Тодоренко теряет контракты с брендами из-за слов о домашнем насилии

«Мы выступаем против насилия и считаем главным человеческое здоровье и безопасность людей. Наша компания расстроена словами Регины. Уверен, что скоро мы во всем разберемся!» - цитирует Suреr Алексей Ткачука, ведущего Telegram-канала о маркетинге DNative.





Тодоренко, говоря о насилии, обвинила жертв в бездействии, вызвав волну негодования. Вскоре после интервью Glamour лишил ведущую премии «Женщина года». Знаменитость попыталась оправдаться, сославшись на детскую психологическую травму, но «масла в огонь» подлил, поддержавший ее точку зрения Влад Топалов.После скандала L’Oreal не стала продлевать контракт с Тодоренко. J7 запустил акцию с розыгрышем ценных призов только 1 апреля. Участники могут получить экосумку, 500 тыс. рублей или разговор с ведущей «Орла и решки». Со страницы производителя соков в Instagram уже исчезли снимки с супругой Топаловой. Организаторы считают, что теперь артистка не интересна потребителям.