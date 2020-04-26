Google Play и App Store начали бесплатную раздачу Alien: Blackout





Компания D3 Publisher решила сделать подарок поклонникам серии игр по киновселенной «Чужого», сделав Alien: Blackout бесплатной на iOS (App Store) и Android (Google Play). Ссылка на официальном сайте разработчиков, по которой можно скачать хоррор, останется действительной до 6:00 МСК 27 апреля. Продукт представляет собой сиквел культового Alien: Isolation, в котором дочь Эллен Рипли отправляется на захваченную пришельцем космическую станцию «Вейланд-Ютани» для спасения выживших.Что касается геймплея, то мобильный проект предлагает игроку тактическую RPG с элементами выживания: пользователю необходимо избегать столкновения с ксеноморфом. Кроме того, нужно закончить поставленную задачу как можно более скрытно, жертвуя ради спасения группы кем-то из подопечных. Известно, что Alien: Blackout после своего выпуска в 2019 году смогла заработать славу интересного представителя жанра «стелс», который получил одобрение 89% пользователей Google.