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Google Play и App Store начали бесплатную раздачу Alien: Blackout

Мобильная игра Alien: Blackout считается сюжетным продолжением хоррора Alien: Isolation 2014 года. Онлайн-магазины Google Play и App Store сообщили о начале бесплатной раздачи экшена из вселенной «Чужого».

Компания D3 Publisher решила сделать подарок поклонникам серии игр по киновселенной «Чужого», сделав Alien: Blackout бесплатной на iOS (App Store) и Android (Google Play). Ссылка на официальном сайте разработчиков, по которой можно скачать хоррор, останется действительной до 6:00 МСК 27 апреля. Продукт представляет собой сиквел культового Alien: Isolation, в котором дочь Эллен Рипли отправляется на захваченную пришельцем космическую станцию «Вейланд-Ютани» для спасения выживших.

Что касается геймплея, то мобильный проект предлагает игроку тактическую RPG с элементами выживания: пользователю необходимо избегать столкновения с ксеноморфом. Кроме того, нужно закончить поставленную задачу как можно более скрытно, жертвуя ради спасения группы кем-то из подопечных. Известно, что Alien: Blackout после своего выпуска в 2019 году смогла заработать славу интересного представителя жанра «стелс», который получил одобрение 89% пользователей Google.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:07

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