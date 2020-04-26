Лев Лещенко записал новую композицию, посвященную медицинским сотрудникам





Лев Лещенко сообщил, что на данный момент у него хорошее самочувствие. Пережив очень сложное заболевание, он задумался о важности работы медицинского персонала., — рассказал исполнитель.Знаменитость сообщил, свой новый хит он посвятит именно работе докторов. Певец анонсировал появления композиции в эфире уже через 2-3 дня. Артист выражает огромную благодарность персонально каждому человеку, который принимает участие в борьбе с коронавирусной инфекцией., — сообщил исполнитель.