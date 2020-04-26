Лев Лещенко записал новую композицию, посвященную медицинским сотрудникам
Лев Лещенко после полного восстановления от COVID-19 успел вернуться к активной работе и даже записать новую песню о работе медицинских сотрудников. Исполнитель отмечает, ранее он никогда не задумывался о том, как важно ценить их труд.
Лев Лещенко сообщил, что на данный момент у него хорошее самочувствие. Пережив очень сложное заболевание, он задумался о важности работы медицинского персонала. «Раньше люди не задумывались о здравоохранении, медицине, лекарственных препаратах. И даже тех, кто находится рядом и чаще всего идёт на риск и самопожертвование. Это ведь только сейчас мы начали восхвалять медиков, посвящать им стихи, песни, превозносить их труд», — рассказал исполнитель.
Знаменитость сообщил, свой новый хит он посвятит именно работе докторов. Певец анонсировал появления композиции в эфире уже через 2-3 дня. Артист выражает огромную благодарность персонально каждому человеку, который принимает участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Главный врач Денис Проценко, жертвуя собой, преподал всем нам пример правильного отношения к данной ситуации. К трудностям необходимо относиться здраво и преодолевать их и в мыслях, и в физической работе. Я благодарен всем медицинским сотрудникам, которые помогли мне побороть заболевание: врачам Арсену и Гюльназ, сестре Наталье, не отходившей от мне 2 дня, пока я находился в реанимации. у меня получилось легко перенести болезнь, даже без подключения к ИВЛ», — сообщил исполнитель.
Лев Лещенко сообщил, что на данный момент у него хорошее самочувствие. Пережив очень сложное заболевание, он задумался о важности работы медицинского персонала. «Раньше люди не задумывались о здравоохранении, медицине, лекарственных препаратах. И даже тех, кто находится рядом и чаще всего идёт на риск и самопожертвование. Это ведь только сейчас мы начали восхвалять медиков, посвящать им стихи, песни, превозносить их труд», — рассказал исполнитель.
Знаменитость сообщил, свой новый хит он посвятит именно работе докторов. Певец анонсировал появления композиции в эфире уже через 2-3 дня. Артист выражает огромную благодарность персонально каждому человеку, который принимает участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Главный врач Денис Проценко, жертвуя собой, преподал всем нам пример правильного отношения к данной ситуации. К трудностям необходимо относиться здраво и преодолевать их и в мыслях, и в физической работе. Я благодарен всем медицинским сотрудникам, которые помогли мне побороть заболевание: врачам Арсену и Гюльназ, сестре Наталье, не отходившей от мне 2 дня, пока я находился в реанимации. у меня получилось легко перенести болезнь, даже без подключения к ИВЛ», — сообщил исполнитель.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:30