Александр Незлобин о шоу «Стендап Андеграунд»: «Меня накроет вторая волна кризиса»

«На карантине я удаленно работаю над проектом. Иногда хочется посмотреть кино, но времени всегда не хватает. Недавно я выкроил несколько часов для сериала Tiger king – это последнее, что мне удалось посмотреть. Первая волна кризиса меня обошла, поскольку у меня на этот период не стояли концерты, но во вторую я точно попаду», - цитирует «Телепрограмма» Незлобина».





Незлобин и Сергей Светлаков отбирали комиков на вечеринках в Москве. В проект попали только люди, сумевшие завести толпу. Есть один необычный артист. Из-за болезни у Андрея Цеховского нарушена координация движения и страдает дикция, но он очень смешно рассказывает о своих переживаниях.Элементом декора «Стендап Андеграунд» стали ковры, вернувшиеся в мир из 90-х. Дома Незлобин от них планирует отказаться, поскольку его собака воспринимает все дорожки, как туалет.