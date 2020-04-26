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Александр Незлобин о шоу «Стендап Андеграунд»: «Меня накроет вторая волна кризиса»

Александр Незлобин рассказал о закулисье нового шоу «Стендап Андеграунд». Канал СТС запланировал премьеру на 26 апреля.
Александр Незлобин о шоу «Стендап Андеграунд»: «Меня накроет вторая волна кризиса»

Незлобин и Сергей Светлаков отбирали комиков на вечеринках в Москве. В проект попали только люди, сумевшие завести толпу. Есть один необычный артист. Из-за болезни у Андрея Цеховского нарушена координация движения и страдает дикция, но он очень смешно рассказывает о своих переживаниях.

Элементом декора «Стендап Андеграунд» стали ковры, вернувшиеся в мир из 90-х. Дома Незлобин от них планирует отказаться, поскольку его собака воспринимает все дорожки, как туалет.
«На карантине я удаленно работаю над проектом. Иногда хочется посмотреть кино, но времени всегда не хватает. Недавно я выкроил несколько часов для сериала Tiger king – это последнее, что мне удалось посмотреть. Первая волна кризиса меня обошла, поскольку у меня на этот период не стояли концерты, но во вторую я точно попаду», - цитирует «Телепрограмма» Незлобина».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 19:19

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