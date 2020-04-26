Гражданская жена Должанского требует выгнать с "Дома-2" Черно и Оганесяна
Гражданская супруга Николая Должанского Екатерина Богданова потребовала убрать с «Дома-2» Иосифа Оганесяна и Сашу Черно. По ее словам, пара, которая ждет ребенка, не должна находиться на проекте.
Избранница Должанского подчеркнула, что проект позволяет спасти любовь или найти ее. Если все пары, которые поженились и восстановили отношения, будут оставаться на шоу, то в скором времени не останется мест для новых участников. Богданова призвала Черно и Оганесяна покинуть проект по собственному желанию.
«Саша Черно первая выложила пост про нашу пару. Могу сказать, что проект должен быть открыт для молодых талантов. Супруги, которые ждут ребенка, уже построили любовь. Из-за этого теряется сам смысл программы», - рассказала Богданова.
Избранница Должанского подчеркнула, что проект позволяет спасти любовь или найти ее. Если все пары, которые поженились и восстановили отношения, будут оставаться на шоу, то в скором времени не останется мест для новых участников. Богданова призвала Черно и Оганесяна покинуть проект по собственному желанию.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:11