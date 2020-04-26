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Гражданская жена Должанского требует выгнать с "Дома-2" Черно и Оганесяна

Гражданская супруга Николая Должанского Екатерина Богданова потребовала убрать с «Дома-2» Иосифа Оганесяна и Сашу Черно. По ее словам, пара, которая ждет ребенка, не должна находиться на проекте.
Гражданская жена Должанского требует выгнать с "Дома-2" Черно и Оганесяна

«Саша Черно первая выложила пост про нашу пару. Могу сказать, что проект должен быть открыт для молодых талантов. Супруги, которые ждут ребенка, уже построили любовь. Из-за этого теряется сам смысл программы», - рассказала Богданова.


Избранница Должанского подчеркнула, что проект позволяет спасти любовь или найти ее. Если все пары, которые поженились и восстановили отношения, будут оставаться на шоу, то в скором времени не останется мест для новых участников. Богданова призвала Черно и Оганесяна покинуть проект по собственному желанию.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:11

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