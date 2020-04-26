Гражданская жена Должанского требует выгнать с "Дома-2" Черно и Оганесяна

«Саша Черно первая выложила пост про нашу пару. Могу сказать, что проект должен быть открыт для молодых талантов. Супруги, которые ждут ребенка, уже построили любовь. Из-за этого теряется сам смысл программы», - рассказала Богданова.





Избранница Должанского подчеркнула, что проект позволяет спасти любовь или найти ее. Если все пары, которые поженились и восстановили отношения, будут оставаться на шоу, то в скором времени не останется мест для новых участников. Богданова призвала Черно и Оганесяна покинуть проект по собственному желанию.