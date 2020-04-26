Новый смартфон HTC Desire 20 Pro вскоре появится на рынке РФ





Ввиду пандемии коронавируса тайваньский бренд HTC сейчас находится в очень тяжелом положении. В то же время, компания не собирается покидать рынок смартфонов и даже готовит к продаже новый Desire 20 Pro. По словам сетевых источников, устройство позаимствует черты дизайна у моделей среднего уровня Xiaomi Mi 10 и OnePlus 8. В плане технического оснащения пользователи могут ожидать многомодульного основного датчика в верхнем левом углу корпуса.Что касается фронтальной камеры, то она расположится в небольшом отверстии в дисплее. Инсайдеры также вспоминают наличие 3,5-миллиметрового гнезда для наушников, операционную систему Android 10 и восьмиядерный процессор Qualcomm 660. Согласно данным бенчмарка GeekBench, этот чипсет набрал более 312 баллов в одноядерном тесте и 1367 баллов в многопоточном испытании. Стоит отметить, что доход бренда HTC снизился за март на 67,1 % из-за карантинных мер.