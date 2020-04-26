Илана Юрьева об «уходе» Андрея Рожкова из «Уральских пельменей»: «Не верьте желтой прессе»
Илана Юрьева, находясь в вынужденной самоизоляции, высказалась об «уходе» Андрея Рожкова из «Уральских пельменей». Звезда призвала не верить всему, что пишут в желтой прессе.
Артистка призналась, что Рожков всегда производил на нее благоприятное впечатление. Когда она познакомилась с ним ближе, поняла, что он добрый и умный человек, рядом с которым комфортно находиться.
В новом сезоне «Уральские пельмени» порадуют фанатов сценками о карантине и «впустят» зрителей в свои дома. Илана Юрьева не стала раскрывать подробности, чтобы сохранить интригу, передает «Телепрограмма».
«Андрей никуда не уходил из коллектива. Вы наверно читаете газетенки, пишущие, что у меня проблемы с лицом. Да, у них с Вячеславом Мясниковым есть отдельные гастроли, но в Москве и Екатеринбурге мы всегда выступаем вместе», - рассказала Юрьева.
Артистка призналась, что Рожков всегда производил на нее благоприятное впечатление. Когда она познакомилась с ним ближе, поняла, что он добрый и умный человек, рядом с которым комфортно находиться.
В новом сезоне «Уральские пельмени» порадуют фанатов сценками о карантине и «впустят» зрителей в свои дома. Илана Юрьева не стала раскрывать подробности, чтобы сохранить интригу, передает «Телепрограмма».
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 19:04