Илана Юрьева об «уходе» Андрея Рожкова из «Уральских пельменей»: «Не верьте желтой прессе»

«Андрей никуда не уходил из коллектива. Вы наверно читаете газетенки, пишущие, что у меня проблемы с лицом. Да, у них с Вячеславом Мясниковым есть отдельные гастроли, но в Москве и Екатеринбурге мы всегда выступаем вместе», - рассказала Юрьева.





Артистка призналась, что Рожков всегда производил на нее благоприятное впечатление. Когда она познакомилась с ним ближе, поняла, что он добрый и умный человек, рядом с которым комфортно находиться.В новом сезоне «Уральские пельмени» порадуют фанатов сценками о карантине и «впустят» зрителей в свои дома. Илана Юрьева не стала раскрывать подробности, чтобы сохранить интригу, передает «Телепрограмма».