Дарья Мороз показала младшую сестру Варвару
Дарья Мороз показала поклонникам свою младшую сестру. Варвара является дочерью Юрия Мороза и Виктории Исаковой. Совместный снимок 36-летняя актриса обнародовала на официальной странице в микроблоге Instagram.
Варвара родилась в ноябре 2015 года. Звездные родители долгое время скрывали новость от журналистов. Первый снимок дочери, сделанный со спины, Мороз и Исакова показали только в 2017 году. Супруги проявляли повышенную осторожность, так как в их памяти до сих пор живы воспоминания о рожденной в 2004 году дочери. Девочка прожила всего четыре месяца.
На новом фото Мороз показала лицо подросшей Варвары крупным планом. У сестры актрисы очень большие и выразительные глаза, от которых невозможно оторваться. Фолловеры сразу заметили, что девочка растет копией матери.
Ранее сообщалось, что Мороз покинула шоу «Танцы со звездами» из-за жесткой конкуренции. Знаменитость призналась, что не привыкла оправдывать чужие ожидания.
Варвара родилась в ноябре 2015 года. Звездные родители долгое время скрывали новость от журналистов. Первый снимок дочери, сделанный со спины, Мороз и Исакова показали только в 2017 году. Супруги проявляли повышенную осторожность, так как в их памяти до сих пор живы воспоминания о рожденной в 2004 году дочери. Девочка прожила всего четыре месяца.
На новом фото Мороз показала лицо подросшей Варвары крупным планом. У сестры актрисы очень большие и выразительные глаза, от которых невозможно оторваться. Фолловеры сразу заметили, что девочка растет копией матери.
Ранее сообщалось, что Мороз покинула шоу «Танцы со звездами» из-за жесткой конкуренции. Знаменитость призналась, что не привыкла оправдывать чужие ожидания.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:36