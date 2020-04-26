Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать ограничительные меры на майские праздники

«Из-за этого мы можем вернуться обратно, в ту точку, откуда всё начиналось», — отметила Попова.





Согласно утверждению Анны Поповой, во инфицирования COVID-19 необходимо и дальше соблюдать режим самоизоляции и использовать средства защиты. «, — сообщила глава Роспотребнадзора. Она сообщила, сейчас самым большим риском является срыв в ближайшие дни, который повлечёт за собой нарушение ограничительных мер и режима социального дистанцирования.Благодаря режиму ограничений в России прирост числа новых пациентов с COVID-19 начался с практически 30% в сутки, а на данный момент он составляет меньше 10%. О вспышке коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года. Тогда власти Китая заявили о распространении болезни, которая вызывает пневмонию. У ученых получилось выяснить, что это происходит из-за коронавирусной инфекции нового типа. Правительство РФ предприняло ограничительные меры по распространению COVID-19. К примеру, медики призывают граждан соблюдать режим самоизоляции, были отменены развлекательные мероприятия, большинство работодателей перевели сотрудников на работу в удаленном режиме.