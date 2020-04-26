Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать ограничительные меры на майские праздники
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что Россия сможет избежать пика по коронавирусу на майские праздники. Она отметила, что для этого необходимо и дальше придерживаться ограничительных мер.
Согласно утверждению Анны Поповой, во инфицирования COVID-19 необходимо и дальше соблюдать режим самоизоляции и использовать средства защиты. «Есть надежда, что у нас получится избежать пика активности. Перед нами стояла задача избежать этого и на данный момент я могу сказать, что она реализуется», — сообщила глава Роспотребнадзора. Она сообщила, сейчас самым большим риском является срыв в ближайшие дни, который повлечёт за собой нарушение ограничительных мер и режима социального дистанцирования.
Благодаря режиму ограничений в России прирост числа новых пациентов с COVID-19 начался с практически 30% в сутки, а на данный момент он составляет меньше 10%. О вспышке коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года. Тогда власти Китая заявили о распространении болезни, которая вызывает пневмонию. У ученых получилось выяснить, что это происходит из-за коронавирусной инфекции нового типа. Правительство РФ предприняло ограничительные меры по распространению COVID-19. К примеру, медики призывают граждан соблюдать режим самоизоляции, были отменены развлекательные мероприятия, большинство работодателей перевели сотрудников на работу в удаленном режиме.
Согласно утверждению Анны Поповой, во инфицирования COVID-19 необходимо и дальше соблюдать режим самоизоляции и использовать средства защиты. «Есть надежда, что у нас получится избежать пика активности. Перед нами стояла задача избежать этого и на данный момент я могу сказать, что она реализуется», — сообщила глава Роспотребнадзора. Она сообщила, сейчас самым большим риском является срыв в ближайшие дни, который повлечёт за собой нарушение ограничительных мер и режима социального дистанцирования.
«Из-за этого мы можем вернуться обратно, в ту точку, откуда всё начиналось», — отметила Попова.
Благодаря режиму ограничений в России прирост числа новых пациентов с COVID-19 начался с практически 30% в сутки, а на данный момент он составляет меньше 10%. О вспышке коронавируса нового типа стало известно в конце 2019 года. Тогда власти Китая заявили о распространении болезни, которая вызывает пневмонию. У ученых получилось выяснить, что это происходит из-за коронавирусной инфекции нового типа. Правительство РФ предприняло ограничительные меры по распространению COVID-19. К примеру, медики призывают граждан соблюдать режим самоизоляции, были отменены развлекательные мероприятия, большинство работодателей перевели сотрудников на работу в удаленном режиме.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:55