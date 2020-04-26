Юлия Снигирь о роли Салтычихи в «Кровавой барыне»: «Ночью пришлось вызывать скорую»
Юлия Снигирь рассказала о сложной и таинственной роли Салтычихи в «Кровавой барыне». После съемок одной из сцен актрисе стало сильно плохо, поэтому пришлось посреди ночи вызывать скорую.
Снигирь боялась, что сериал не привлечет внимание россиян. Актриса сомневалась в себе, в способности передать мрачную историю о вырванных сердцах и отрезанных языках зрителям. Во время работы знаменитость столкнулась с несколькими мистическими событиями. При первом рабочий процесс остановили, а звезду увезли в больницу со смещением шейных позвонков.
Ранее Снигирь высказала свое мнение о коронавирусе. Из-за пандемии звезда не смогла получить премию «Ника».
Снигирь боялась, что сериал не привлечет внимание россиян. Актриса сомневалась в себе, в способности передать мрачную историю о вырванных сердцах и отрезанных языках зрителям. Во время работы знаменитость столкнулась с несколькими мистическими событиями. При первом рабочий процесс остановили, а звезду увезли в больницу со смещением шейных позвонков.
«Мы отсняли сцену, в которой Салтычиху тошнит. Ночью мне стало очень плохо. Я думала, что отравилась. Никакие лекарства не помогали. Я по сей день не понимаю, что произошло», - написала актриса в Instagram.
Ранее Снигирь высказала свое мнение о коронавирусе. Из-за пандемии звезда не смогла получить премию «Ника».
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:17