Юлия Снигирь о роли Салтычихи в «Кровавой барыне»: «Ночью пришлось вызывать скорую»

«Мы отсняли сцену, в которой Салтычиху тошнит. Ночью мне стало очень плохо. Я думала, что отравилась. Никакие лекарства не помогали. Я по сей день не понимаю, что произошло», - написала актриса в Instagram.



Снигирь боялась, что сериал не привлечет внимание россиян. Актриса сомневалась в себе, в способности передать мрачную историю о вырванных сердцах и отрезанных языках зрителям. Во время работы знаменитость столкнулась с несколькими мистическими событиями. При первом рабочий процесс остановили, а звезду увезли в больницу со смещением шейных позвонков.Ранее Снигирь высказала свое мнение о коронавирусе. Из-за пандемии звезда не смогла получить премию «Ника».