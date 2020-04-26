Диетолог Римма Мойсенко: "Россиянам стоит обратить внимание на количество растительного масла в рационе"





Римма Мойсенко сообщила, любители салатов вместо плотного завтрака должны внимательно отнестись к своему рациону. «В салатах зачастую добавляют большое количество растительного масла, что может приводить к возникновению лишнего веса. Казалось бы, это не очень вредная еда, но заправка может всё испортить», — заявила диетолог.Во время приготовления блюд стоит отдавать предпочтение оливковому маслу, однако не больше столовой ложки в день. Согласно утверждению врача, сейчас сложно в магазинах найти полезный хлеб. Лучше выбирать хлебцы, которые сделаны из риса, гречки или не имеют в своём составе глютен. Нельзя забывать о соблюдении водного баланса в организме. Для этого отлично подойдёт чистая, негазированная и некипяченая вода., - заявляет Мойсенко. Нельзя запивать еду, поскольку так организм не получает полезные вещества. Также не стоит употреблять жидкость после 7 вечера, так как вода не усваивается, а задерживается в межклеточном пространстве.