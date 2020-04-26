Диетолог Римма Мойсенко: "Россиянам стоит обратить внимание на количество растительного масла в рационе"
Диетолог Римма Мойсенко призвала граждан обратить внимание на количество потребляемого растительного масла. Чтобы избежать набора лишнего веса, необходимо не превышать дневную норму продуктов.
Римма Мойсенко сообщила, любители салатов вместо плотного завтрака должны внимательно отнестись к своему рациону. «В салатах зачастую добавляют большое количество растительного масла, что может приводить к возникновению лишнего веса. Казалось бы, это не очень вредная еда, но заправка может всё испортить», — заявила диетолог.
Во время приготовления блюд стоит отдавать предпочтение оливковому маслу, однако не больше столовой ложки в день. Согласно утверждению врача, сейчас сложно в магазинах найти полезный хлеб. Лучше выбирать хлебцы, которые сделаны из риса, гречки или не имеют в своём составе глютен. Нельзя забывать о соблюдении водного баланса в организме. Для этого отлично подойдёт чистая, негазированная и некипяченая вода. «После пробуждения необходимо выпивать 2 стакана чистой фильтрованной воды на голодный желудок за 20 минут до еды. Дальше можно пить через час после принятия пищи», - заявляет Мойсенко. Нельзя запивать еду, поскольку так организм не получает полезные вещества. Также не стоит употреблять жидкость после 7 вечера, так как вода не усваивается, а задерживается в межклеточном пространстве.
Римма Мойсенко сообщила, любители салатов вместо плотного завтрака должны внимательно отнестись к своему рациону. «В салатах зачастую добавляют большое количество растительного масла, что может приводить к возникновению лишнего веса. Казалось бы, это не очень вредная еда, но заправка может всё испортить», — заявила диетолог.
Во время приготовления блюд стоит отдавать предпочтение оливковому маслу, однако не больше столовой ложки в день. Согласно утверждению врача, сейчас сложно в магазинах найти полезный хлеб. Лучше выбирать хлебцы, которые сделаны из риса, гречки или не имеют в своём составе глютен. Нельзя забывать о соблюдении водного баланса в организме. Для этого отлично подойдёт чистая, негазированная и некипяченая вода. «После пробуждения необходимо выпивать 2 стакана чистой фильтрованной воды на голодный желудок за 20 минут до еды. Дальше можно пить через час после принятия пищи», - заявляет Мойсенко. Нельзя запивать еду, поскольку так организм не получает полезные вещества. Также не стоит употреблять жидкость после 7 вечера, так как вода не усваивается, а задерживается в межклеточном пространстве.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:24