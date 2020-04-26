Родные Маргариты Тереховой не хотят навещать тяжелобольную актрису





Терехова нуждается в круглосуточном уходе. Из-за режима самоизоляции близкие не могут помогать артистке, находящейся в группе риска по возрасту. Семья наняла для нее двух сиделок. Они пытаются развлечь пациентку, но не могут заменить родню.Дочь Тереховой Анна в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что состояние ее матери стабилизировалось. Несмотря на болезнь, она по-прежнему узнает внучку Веру. Не исключено, что между ними есть особая связь, все-таки они родились в один день.Сын Александр называет прогнозы врачей неутешительными. Звезда живет в своем «измерении», вряд ли вернется к привычной жизни и вспомнит близких.