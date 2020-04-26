Туск назвал коронавирус "последним предупреждением для Европы"

«Европейские власти должны восстановить свою репутацию и держать ее на одном уровне. Равнодушие к Испании и Италии существенно подорвало ее. Власти ЕС просто не стали ничего предпринимать для поддержки стран, ставших эпицентром заболеваемости. Даже на Западных Балканах уже не совсем довольны членством в союзе», - рассказал Туск.





Бывший глава ЕС отметил, что сейчас нет времени на бюрократические тонкости, так как государства требуют реальных решений. Если Европа не сможет оказать должную поддержку, то Брэксит будет только первым шагом к развалу.Туск заявил, что первым признаком кризиса в ЕС стали миграционные проблемы. Пандемия оказалась еще более серьезным вызовом.