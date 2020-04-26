Чулпан Хаматова о ссоре с Егором Анашкиным: «Я хотела отказаться от «Зулейхи»
Чулпан Хаматова рассказала о серьезной ссоре с Егором Анашкиным. Актриса сильно разозлилась на режиссера и хотела отказаться от съемок в сериале «Зулейха открывает глаза». Показ стартовал на канале «Россия 1».
Хаматова и Евгений Морозов сыграли в картине главные роли. Актеры услышали в свой адрес много критики и положительных откликов. Рок-музыкант сразу понимал, что роль принесет ему настоящий успех, поэтому во время съемок «задыхался» от переполнявших его эмоций.
На съемочной площадке у актеров часто сдавали нервы. Сериал мог выйти без полюбившихся публике героев. Хаматова, к примеру, хотела разорвать контракт, на котором стояла сумма с шестью нулями.
Хаматова и Евгений Морозов сыграли в картине главные роли. Актеры услышали в свой адрес много критики и положительных откликов. Рок-музыкант сразу понимал, что роль принесет ему настоящий успех, поэтому во время съемок «задыхался» от переполнявших его эмоций.
На съемочной площадке у актеров часто сдавали нервы. Сериал мог выйти без полюбившихся публике героев. Хаматова, к примеру, хотела разорвать контракт, на котором стояла сумма с шестью нулями.
«Я сильно поругалась с режиссером и хотела заплатить неустойку, чтобы покинуть проект. Позже, когда эмоции поутихли, мы помирились. В итоге эпизод, ставший причиной конфликта, не вошел в «Зулейху», - цитирует «КП» актрису.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:55