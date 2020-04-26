Чулпан Хаматова о ссоре с Егором Анашкиным: «Я хотела отказаться от «Зулейхи»

«Я сильно поругалась с режиссером и хотела заплатить неустойку, чтобы покинуть проект. Позже, когда эмоции поутихли, мы помирились. В итоге эпизод, ставший причиной конфликта, не вошел в «Зулейху», - цитирует «КП» актрису.





Хаматова и Евгений Морозов сыграли в картине главные роли. Актеры услышали в свой адрес много критики и положительных откликов. Рок-музыкант сразу понимал, что роль принесет ему настоящий успех, поэтому во время съемок «задыхался» от переполнявших его эмоций.На съемочной площадке у актеров часто сдавали нервы. Сериал мог выйти без полюбившихся публике героев. Хаматова, к примеру, хотела разорвать контракт, на котором стояла сумма с шестью нулями.