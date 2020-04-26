Дмитрий Песков: «Я думаю, что мы услышим новые заявления главы государства о борьбе с пандемией»

«Возможно, мы услышим новое заявление главы государства, в котором Владимир Путин оценит перспективы завершения самоизоляции и снятия мер ограничения в ближайшее время и на перспективу. Точную дату выхода обращения мы обнародуем немного позднее», - рассказал Песков.





По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин постоянно мониторит ситуацию в Москве и регионах. Когда материалы для обращения будут подготовлены и структурированы, их сразу же обнародуют.В России на 25 марта зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки их количество увеличилось на 6,3 тысячи.