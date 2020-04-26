Марат Башаров обвинил в нелицеприятных поступках Эммануила Виторгана и Ирину Млодик
Марат Башаров раскрыл свой «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой. Актер обвинил Эммануила Виторгана и Ирину Млодик в жутких вещах.
Башаров рассказал, что после объявления о его разводе с Екатериной Архаровой Виторган и Млодик первыми пришли на телевидение и за солидные гонорары начали делать громкие заявления и поливать его грязью, словно они являлись свидетелями того, как актер сломал нос бывшей возлюбленной.
Ранее ведущий передачи «Битва экстрасенсов» в состоянии алкогольного опьянения решил «поговорить со стулом».
Башаров рассказал, что после объявления о его разводе с Екатериной Архаровой Виторган и Млодик первыми пришли на телевидение и за солидные гонорары начали делать громкие заявления и поливать его грязью, словно они являлись свидетелями того, как актер сломал нос бывшей возлюбленной.
«Все считают Катю племянницей Виторгана. На самом деле он троюродный брат ее отца, а это очень дальнее родство. Не стоит воспринимать его всерьез», - заявил Башаров.
Ранее ведущий передачи «Битва экстрасенсов» в состоянии алкогольного опьянения решил «поговорить со стулом».
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:37