Марат Башаров обвинил в нелицеприятных поступках Эммануила Виторгана и Ирину Млодик

«Все считают Катю племянницей Виторгана. На самом деле он троюродный брат ее отца, а это очень дальнее родство. Не стоит воспринимать его всерьез», - заявил Башаров.

Башаров рассказал, что после объявления о его разводе с Екатериной Архаровой Виторган и Млодик первыми пришли на телевидение и за солидные гонорары начали делать громкие заявления и поливать его грязью, словно они являлись свидетелями того, как актер сломал нос бывшей возлюбленной.Ранее ведущий передачи «Битва экстрасенсов» в состоянии алкогольного опьянения решил «поговорить со стулом».