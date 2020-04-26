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Названы 11 природных средств, которые избавляют организм от инфекций

До появления антибиотиков людям приходилось полагаться на народные средства медицины, которые иногда оказывали эффективное воздействие. Эксперты назвали 11 природных средств, которые избавляют организм от инфекций.
Названы 11 природных средств, которые избавляют организм от инфекций

В первую очередь врачи рекомендуют периодически употреблять лук и чеснок, которые обладают антисептическими и противогрибковыми свойствами. Подобным эффектом славится имбирь в свежем, сушеном или порошкообразном виде. Экстракт, настойка, масло или капсула на основе этого корня считаются сильным болеутоляющим и противовоспалительным средством. Полезным для лечения ОРВИ, проблем с пищеварением и кандидоза может оказаться кокосовое молоко.

При осторожном применении, определенным лечебным воздействием обладает яблочный уксус. Содержащаяся в нем кислота подавляет симптомы подагры, артрита и различных кожных заболеваний. Многим россиянам известно о важности меда в рационе, состав которого включает в себя перекись водорода: она может обезвреживать до 60 типов бактерий. Отдельного упоминания заслуживают эхинацея, тимьян и гвоздика, которые борются с сезонными заболеваниями и экземой. Наконец, профилактику инфекций можно дополнить употреблением настоев желтокорня, экстракта семян грейпфрута и масла душицы.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:44

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