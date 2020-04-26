"Спасибо Платону за "веселье": Певица Shakira успешно закончила курс античной философии в самоизоляции

Вспышка COVID-19 испортила планы очень большого количества людей по всему миру. И если у кого-то есть возможность работать удалённо, то все остальные предаются унынию из-за отсутствия каких-либо занятий во время соблюдения социального дистанцирования. Стоит отметить, знаменитости также подвержены меланхолии по причине отмены огромного количества мероприятий, где они могли бы блистать в лучах софитов.И пока кто-то предлагает своим поклонникам исполнять нелепые задания, другие стремятся к получению новых знаний. Так, певица Shakira решила не терять время впустую, а заняться самообразованием. Она рассказала своим фолловерам, что успешно закончила курс по античной философии. Согласно утверждению исполнительницы, это был 4-недельный вариант, который проходил удалённо в Университете Пенсильвании. «Вы можете сказать, что моё хобби непрактично, однако я занималась, пока дети отдыхали. Благодарю Платона и его предшественников за все «веселье», произошедшее в прошлом месяце» – сообщила Shakira.