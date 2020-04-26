Врачи назвали опасными для здоровья нестираные неделю простыни





Компания, специализирующаяся на производстве матрасов, попросила более 1000 человек описать процесс стирки постельного белья. Выяснилось, что холостяки меняют простыни четыре раза в год. 17% женщин обновляют белье один раз в месяц, 32% - два раза в месяц, 44% - раз в неделю.Врачи советуют не пускать домашних животных на кровать, так как частички экскрементов, пыль и шерсть останутся на белье и могут спровоцировать аллергию. В постели полно плесени, грибков, клеток отмершей кожи, незаметных невооруженным глазом. Верным признаком появления рядом бактерий становится першение в горле или внезапный приступ кашля.85% кроватей содержат пылевых клещей, питающихся мертвой кожей. Контакт с ними приводит к развитию кожных болезней, пневмонии, инфекции мочевыводящих путей.