Палеонтологи обнаружили следы динозавров на потолке пещеры в Австралии





Группе исследователей из Квинслендского университета удалось раскрыть тайну следов динозавров в пещерах, вырытых в 1906-1927 годах в горе Маунт-Морган. Возраст большинства отпечатков составил около 195 миллионов лет, а их расположение вынудило ученых предположить, что обитавшая здесь популяция ящеров «висела вниз головой». Профессор Энтони Ромилио выяснил, что древние рептилии на самом деле ходили по озерным отложениям, а их следы заносило песком.Дело в том, что на месте гор раньше были равнины и водоемы, которые за десять миллионов лет превратились в возвышения из твердого песчаника. Долгое время считалось, что наблюдаемые следы принадлежали хищникам наподобие тираннозавров. Основным аргументом против этой теории было то, что подобные виды динозавров опирались сразу на четыре ноги. Новый анализ показал, что эксперты нашли останки травоядных двуногих существ. Их было несколько, поэтому вмятины в окаменелостях ввели палеонтологов в заблуждение.