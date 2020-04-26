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Лариса Гузеева объяснила причину несоблюдения самоизоляции съемками шоу

Лариса Гузеева объяснила причину, заставившую ее нарушить самоизоляцию. Особый режим власти ввели для предотвращения распространения коронавируса.
Лариса Гузеева объяснила причину несоблюдения самоизоляции съемками шоу

Гузеева показала в Instagram ролик, снятый около студии «Останкино». Артистка прибыла туда для съемки очередного шоу. В комментарии к посту сваха попросила не оставлять гневные комментарии, но вскоре видео удалила.

Фолловеры осудили поведение знаменитости, поскольку она неоднократно призывала людей сидеть дома и слушать рекомендации врачей. Некоторые назвали ведущую «Давай поженимся!» лицемеркой.
«Мы, рискуя собой, выходим на улицу, чтобы вы могли коротать дни перед телевизорами. Если вам не нравятся мои шоу, переключите канал или займитесь уборкой», - оправдала свой поступок Гузеева.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:11

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