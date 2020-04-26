Лариса Гузеева объяснила причину несоблюдения самоизоляции съемками шоу

«Мы, рискуя собой, выходим на улицу, чтобы вы могли коротать дни перед телевизорами. Если вам не нравятся мои шоу, переключите канал или займитесь уборкой», - оправдала свой поступок Гузеева.







Гузеева показала в Instagram ролик, снятый около студии «Останкино». Артистка прибыла туда для съемки очередного шоу. В комментарии к посту сваха попросила не оставлять гневные комментарии, но вскоре видео удалила.Фолловеры осудили поведение знаменитости, поскольку она неоднократно призывала людей сидеть дома и слушать рекомендации врачей. Некоторые назвали ведущую «Давай поженимся!» лицемеркой.