Юлия Паршута о домашнем насилии: «Бойфренд бил меня в живот после операции»

«В марте 2013 года я перенесла операцию аппендоэктомии. Швы еще не успели зажить, как я получила сильный удар в живот. Если честно, даже не знаю, какой он был по счету. Я никому не говорила о проблемах, даже матери, но собралась духом и бросила тирана», - написала Паршута.

Паршута жила с мужчиной три года. Все это время она терпела истязания, унижения, оскорбления. Бойфренд мог без объяснения причины забрать у нее телефон или ударить.Пара разошлась быстро, поскольку отношения официально не узаконила. Оказалось, пышная свадьба, устроенная для друзей и родных, была фикцией.