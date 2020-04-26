АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как люди проводят время на карантине: ТОП популярных челленджей в социальных…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

"Люди выживают гуртом": Роза Сябитова рассказала о пророческих словах своей бабушки

Роза Сябитова, как самая известная сваха в стране, часто любит использовать в общении с поклонниками пословицы и поговорки. Во время соблюдения самоизоляции он решила вспомнить слова своей бабушки о том, что выжить в сложной ситуации можно только вместе.

Роза Сябитова отметила, слова о том, что «выживают гуртом» оказались пророческими. Телеведущая не ожидала, что когда-то сможет на себе почувствовать значение этой народной мудрости. Она подтвердила давно известную истину, что человек, помогая другим, заботится о себе. Ведущая программы «Давай поженимся» также вспомнила о девизе трех мушкетеров из одноимённой книги Александра Дюма-отца, который гласит - «один за всех, и все за одного».

Поклонники телеведущей отметили мудрость слов её бабушки и высказались относительно правильности народной мудрости. Большинство подписчиков сообщили, им также родственники приводили в пример подобные высказывания. «Всё правильно, Роза! Возлюби ближнего, как самого себя», «Спасибо. Моя мама также говорила «в коллективе не пропадешь», «Какие мудрые слова! Всё таки народная мудрость актуальна во все времена», — прокомментировали публикацию фолловеры свахи.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Люди выживают гуртом": Роза Сябитова рассказала о пророческих словах своей…
Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий: "Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят…
Механики рассказали, как не навредить салону автомобиля во время…
Анна Семенович призывает россиян в период карантина контролировать свои эмоции и…
В Великобритании начались слушания по иску Меган Маркл против…
Мария Михалкова-Кончаловская побрила мужа налысо из-за…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен вводить карантин в…
Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп расстались после полутора лет…
В Петрозаводске коронавирус выявили у десяти членов одной…
Жанна Бадоева о жизни в Сан-Франциско: «Один район заняли «открытые»…
Впервые за 22 года Wi-Fi обзаведется новым частотным…
Катя Жужа о похудении: «Готова отказаться от еды и перейти только на листья…
Новый смартфон от Realme получит «уникальный…
В Лос-Анджелесе умер актер из «Секретных материалов» Джин…
«Автомобили для апокалипсиса»: Названы 5 моделей, с которыми можно пережить конец…
Хакеры нашли способ воровать данные с компьютеров через работу их системы…
"С детства не могла терпеть травлю и несправедливость": Ксения Собчак заступилась за Регину…
Электрический BMW X6 заметили во время суровых испытаний в…
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о своем здоровье после…
Уфологи нашли на снимках Антарктиды застрявший во льдах…
Ольга Бузова до сих пор не простила Дмитрия Тарасова за болезненный…
Xiaomi выпустила лазерную расческу LLLT Laser Hair…
"Именно это делает нас людьми": Екатерина Варнава призвала россиян быть добрее и внимательнее друг к…
Российские умельцы представили «гибрид» трех мотоциклов…
Валерия и Иосиф Пригожин считают Льва и Попугая претендентами на победу в шоу…
Бывший врач ФК «Спартак» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции в…
Эксперты рассказали, как нужно правильно реагировать на хамство на…
Бизнес Бородиной не закрывается в период карантина благодаря финансовым возможностям…
Просмотреть все новости