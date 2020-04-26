"Люди выживают гуртом": Роза Сябитова рассказала о пророческих словах своей бабушки
Роза Сябитова, как самая известная сваха в стране, часто любит использовать в общении с поклонниками пословицы и поговорки. Во время соблюдения самоизоляции он решила вспомнить слова своей бабушки о том, что выжить в сложной ситуации можно только вместе.
Роза Сябитова отметила, слова о том, что «выживают гуртом» оказались пророческими. Телеведущая не ожидала, что когда-то сможет на себе почувствовать значение этой народной мудрости. Она подтвердила давно известную истину, что человек, помогая другим, заботится о себе. Ведущая программы «Давай поженимся» также вспомнила о девизе трех мушкетеров из одноимённой книги Александра Дюма-отца, который гласит - «один за всех, и все за одного».
Поклонники телеведущей отметили мудрость слов её бабушки и высказались относительно правильности народной мудрости. Большинство подписчиков сообщили, им также родственники приводили в пример подобные высказывания. «Всё правильно, Роза! Возлюби ближнего, как самого себя», «Спасибо. Моя мама также говорила «в коллективе не пропадешь», «Какие мудрые слова! Всё таки народная мудрость актуальна во все времена», — прокомментировали публикацию фолловеры свахи.
Роза Сябитова отметила, слова о том, что «выживают гуртом» оказались пророческими. Телеведущая не ожидала, что когда-то сможет на себе почувствовать значение этой народной мудрости. Она подтвердила давно известную истину, что человек, помогая другим, заботится о себе. Ведущая программы «Давай поженимся» также вспомнила о девизе трех мушкетеров из одноимённой книги Александра Дюма-отца, который гласит - «один за всех, и все за одного».
Поклонники телеведущей отметили мудрость слов её бабушки и высказались относительно правильности народной мудрости. Большинство подписчиков сообщили, им также родственники приводили в пример подобные высказывания. «Всё правильно, Роза! Возлюби ближнего, как самого себя», «Спасибо. Моя мама также говорила «в коллективе не пропадешь», «Какие мудрые слова! Всё таки народная мудрость актуальна во все времена», — прокомментировали публикацию фолловеры свахи.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:55