"Люди выживают гуртом": Роза Сябитова рассказала о пророческих словах своей бабушки

Роза Сябитова отметила, слова о том, что «выживают гуртом» оказались пророческими. Телеведущая не ожидала, что когда-то сможет на себе почувствовать значение этой народной мудрости. Она подтвердила давно известную истину, что человек, помогая другим, заботится о себе. Ведущая программы «Давай поженимся» также вспомнила о девизе трех мушкетеров из одноимённой книги Александра Дюма-отца, который гласит - «один за всех, и все за одного».Поклонники телеведущей отметили мудрость слов её бабушки и высказались относительно правильности народной мудрости. Большинство подписчиков сообщили, им также родственники приводили в пример подобные высказывания., — прокомментировали публикацию фолловеры свахи.