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Электрический BMW X6 заметили во время суровых испытаний в Словении.

Электрический BMW X6 недавно продемонстрировал на видео способность вращаться вокруг своей оси. Автомобиль от немецкого концерна заметили во время суровых испытаний в Словении.

Компания-производитель мотор-колес Elaphe Propulsion Technologies решила провести необычный эксперимент с прототипом электрокара BMW X6. Инженеры установили необходимое оборудование на автомобиль и проверили - может ли "немец" вращаться на 360° на одном месте. На кадрах видно, что модель успешно совершила несколько оборотов вокруг своей оси при помощи фирменных покрышек Elaphe L1500, которые обладают собственными дисковыми тормозами.

Отдача колес составляет более 150 л. с. при величине крутящего момента в 600 Нм, что обеспечивает общую мощность в 600 л.с. Подобные показатели позволили автомобилю разогнаться до первой сотни километров за 5 секунд без особых проблем для резины. Стоит отметить, что технологию "танкового поворота" также разрабатывает американская фирма Rivian. Новый пикап Rivian R1T с фирменной системой должен появится в продаже уже в 2021 году.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:21

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