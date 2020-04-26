Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий: "Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он!"
Схиигумен Сергий (от рождения Николай Романов) проклял людей, посягающих на закрытие храма. Настоятель Среднеуральского женского монастыря открыто выразил сомнения в реальности пандемии коронавируса.
Настоятель призвал верующих не боятся административного наказания и выходить на улицу, сажать картошку, поскольку скоро начнется голод. С его слов, чиновники поставили больницы выше церкви и решили спрятать людей в «электронный лагерь дьявола».
Священник широко известен своими необычными высказываниями. В прошлом году он раскритиковал авторов закона о домашнем насилии и негативно отозвался о Екатеринбургской епархии, не разглядевшей ничего плохого в работах художника Покраса Лампаса, передает издание «ZNAK».
«Наша духовая власть и посредники антихриста за желанием закрыть храмы прячут свои страхи и малодушие. Предлагаю людям с духовной проказой и старческой пандемией, кричащим о важности самоизоляции, забыть про Бога и уехать в Биробиджан или на остров Спиналонга. Уверен, что мы тотчас узнаем об окончании пандемии в России. Пусть будет проклят род тех, кто выступал за закрытие церквей», - заявил во время субботней проповеди схиигумен Сергий.
Настоятель призвал верующих не боятся административного наказания и выходить на улицу, сажать картошку, поскольку скоро начнется голод. С его слов, чиновники поставили больницы выше церкви и решили спрятать людей в «электронный лагерь дьявола».
Священник широко известен своими необычными высказываниями. В прошлом году он раскритиковал авторов закона о домашнем насилии и негативно отозвался о Екатеринбургской епархии, не разглядевшей ничего плохого в работах художника Покраса Лампаса, передает издание «ZNAK».
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:50