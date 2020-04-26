Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий: "Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он!"

«Наша духовая власть и посредники антихриста за желанием закрыть храмы прячут свои страхи и малодушие. Предлагаю людям с духовной проказой и старческой пандемией, кричащим о важности самоизоляции, забыть про Бога и уехать в Биробиджан или на остров Спиналонга. Уверен, что мы тотчас узнаем об окончании пандемии в России. Пусть будет проклят род тех, кто выступал за закрытие церквей», - заявил во время субботней проповеди схиигумен Сергий.



