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Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий: "Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он!"

Схиигумен Сергий (от рождения Николай Романов) проклял людей, посягающих на закрытие храма. Настоятель Среднеуральского женского монастыря открыто выразил сомнения в реальности пандемии коронавируса.

«Наша духовая власть и посредники антихриста за желанием закрыть храмы прячут свои страхи и малодушие. Предлагаю людям с духовной проказой и старческой пандемией, кричащим о важности самоизоляции, забыть про Бога и уехать в Биробиджан или на остров Спиналонга. Уверен, что мы тотчас узнаем об окончании пандемии в России. Пусть будет проклят род тех, кто выступал за закрытие церквей», - заявил во время субботней проповеди схиигумен Сергий.

Настоятель призвал верующих не боятся административного наказания и выходить на улицу, сажать картошку, поскольку скоро начнется голод. С его слов, чиновники поставили больницы выше церкви и решили спрятать людей в «электронный лагерь дьявола».

Священник широко известен своими необычными высказываниями. В прошлом году он раскритиковал авторов закона о домашнем насилии и негативно отозвался о Екатеринбургской епархии, не разглядевшей ничего плохого в работах художника Покраса Лампаса, передает издание «ZNAK».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:50

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