Названы 6 технологий будущего, которые появятся в авто до 2025 года





Беспилотные автомобили давно перестали удивлять современных автомобилистов, а вскоре они станут обыденным явлением. Футуролог Денис Голосюк утверждает, что коммерческое использование этих новинок позволит существенно уменьшить количество ДТП. Известно, что 9 из 10 аварий происходят ввиду человеческого фактора, влияние которого должен исключить ИИ. Говоря о безопасности и оптимизации, нельзя не упомянуть технологию Connected car: "подключенный автомобиль" может обмениваться информацией с другими участниками дорожного движения и инфраструктурой, что позволит избавиться от заторов.Экологически чистый транспорт тоже перешел из ряда научной фантастики в реальность. Речь идет об электрокарах и водородных ТЭ, которые практически не создают вредных выбросов. Новые аккумуляторы на основе графена также позволят уменьшить экологический вред от производства подобных батарей. Не лишним для "машины будущего" станет козырек с системой адаптивного и активного головного света, который затемняется в зависимости от погодных условий. Наконец, автомобилисты могут ожидать появления многочисленных дисплеев в салоне и полный отказ от аналоговых приборов к 2025 году.