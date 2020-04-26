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Названы типы мультимедийных систем, отвлекающих водителя во время езды

Специалисты портала Whatcar назвали типы мультимедийных систем, которые отвлекают водителя во время езды. Как правило, причиной проблем является размещение дисплея, находящегося в поле зрения человека, сидящего за рулем.
Названы типы мультимедийных систем, отвлекающих водителя во время езды

Всего эксперты протестировали 20 различных мультимедийных систем для автомобилей. В итоге удалось установить, что сенсорные панели отвлекают водителя сильнее, чем приборы с физическими кнопками. Человек может запомнить их местоположение, после чего изменять настройки вслепую. На сенсорной панели кнопки зависят от интерфейса приложения, из-за чего на него приходится обращать внимание.

Оптимальными системами мультимедиа специалисты назвали Audi Virtual Cockpit Plus и BMW iDrive, так как они сочетают в себе сенсорный дисплей и несколько физических кнопок, которыми во время езды можно сменить базовые настройки воспроизведения. Негативные отзывы получили развлекательные устройства в новых автомобилях Lexus.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:00

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