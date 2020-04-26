Механики рассказали, как не навредить салону автомобиля во время дезинфекции





Кожа, замша и полимерные покрытия интерьера машины считаются поверхностями, где наблюдается наибольшее количество болезнетворных организмов. В то же время эти материалы крайне уязвимы перед разъедающим воздействием некоторых моющих средств. В первую очередь механики рекомендуют обработать места, с которыми водитель и пассажиры наиболее часто контактируют руками. К их числу относятся рулевое колесо, дверные ручки, рычаг КПП, сенсорные дисплеи, подлокотники дверей, рукоятки и клавиши регулировки. Главное - не протирать экраны и элементы салона слишком сильно, что может обесцветить краску.Что касается дезинфектантов, то следует обратить внимание на обычные очистители для дома, отдавая предпочтение продуктам на спиртовой основе. Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США говорят, что растворы, содержащие не менее 70% алкоголя, обезвреживают коронавирус. В случае крайней необходимости, кожаные покрытия нужно протирать тканью, пропитанной изопропиловым спиртом. То же самое относится и к деталям из пластика, окрашенного хрома и экокожи. Не рекомендуется использовать аналоги на основе аммиака, отбеливатель или перекись водорода, которые вредят обивке и снимают антибликовое покрытие экранов.