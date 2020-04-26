Механики рассказали, как не навредить салону автомобиля во время дезинфекции
Новая публикация в американском издании Consumer Reports затронула актуальную тему дезинфекции транспортного средства. Механики рассказали, как не навредить салону автомобиля во время использования антисептиков.
Кожа, замша и полимерные покрытия интерьера машины считаются поверхностями, где наблюдается наибольшее количество болезнетворных организмов. В то же время эти материалы крайне уязвимы перед разъедающим воздействием некоторых моющих средств. В первую очередь механики рекомендуют обработать места, с которыми водитель и пассажиры наиболее часто контактируют руками. К их числу относятся рулевое колесо, дверные ручки, рычаг КПП, сенсорные дисплеи, подлокотники дверей, рукоятки и клавиши регулировки. Главное - не протирать экраны и элементы салона слишком сильно, что может обесцветить краску.
Что касается дезинфектантов, то следует обратить внимание на обычные очистители для дома, отдавая предпочтение продуктам на спиртовой основе. Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США говорят, что растворы, содержащие не менее 70% алкоголя, обезвреживают коронавирус. В случае крайней необходимости, кожаные покрытия нужно протирать тканью, пропитанной изопропиловым спиртом. То же самое относится и к деталям из пластика, окрашенного хрома и экокожи. Не рекомендуется использовать аналоги на основе аммиака, отбеливатель или перекись водорода, которые вредят обивке и снимают антибликовое покрытие экранов.
Кожа, замша и полимерные покрытия интерьера машины считаются поверхностями, где наблюдается наибольшее количество болезнетворных организмов. В то же время эти материалы крайне уязвимы перед разъедающим воздействием некоторых моющих средств. В первую очередь механики рекомендуют обработать места, с которыми водитель и пассажиры наиболее часто контактируют руками. К их числу относятся рулевое колесо, дверные ручки, рычаг КПП, сенсорные дисплеи, подлокотники дверей, рукоятки и клавиши регулировки. Главное - не протирать экраны и элементы салона слишком сильно, что может обесцветить краску.
Что касается дезинфектантов, то следует обратить внимание на обычные очистители для дома, отдавая предпочтение продуктам на спиртовой основе. Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США говорят, что растворы, содержащие не менее 70% алкоголя, обезвреживают коронавирус. В случае крайней необходимости, кожаные покрытия нужно протирать тканью, пропитанной изопропиловым спиртом. То же самое относится и к деталям из пластика, окрашенного хрома и экокожи. Не рекомендуется использовать аналоги на основе аммиака, отбеливатель или перекись водорода, которые вредят обивке и снимают антибликовое покрытие экранов.