В Великобритании начались слушания по иску Меган Маркл против прессы
В Великобритании начались слушания по иску Меган Маркл против местной прессы. Дело рассматривается в Верховном суде.
Маркл обвинила журналистов в нарушении авторских прав и законов о защите конфиденциальных данных. Недовольство супруги принца Гарри вызвала публикация ее письма отцу Томасу.
Первые слушания суду пришлось перенести в виртуальный зал. Стороны обсуждали проблемы по видеосвязи. Подобные меры приняты для защиты от коронавируса. Вскоре Маркл придется встретиться с отцом в реальности. Юристы с обеих сторон такой возможности не исключают.
Обвиняемый таблоид в лице главреда отрицает, что письмо, наделавшее столько шума, редактировалось журналистами.
Ранее сообщалось, что Елизавета II готова в любой момент простить принца Гарри и принять в королевскую семью.
Маркл обвинила журналистов в нарушении авторских прав и законов о защите конфиденциальных данных. Недовольство супруги принца Гарри вызвала публикация ее письма отцу Томасу.
Первые слушания суду пришлось перенести в виртуальный зал. Стороны обсуждали проблемы по видеосвязи. Подобные меры приняты для защиты от коронавируса. Вскоре Маркл придется встретиться с отцом в реальности. Юристы с обеих сторон такой возможности не исключают.
Обвиняемый таблоид в лице главреда отрицает, что письмо, наделавшее столько шума, редактировалось журналистами.
Ранее сообщалось, что Елизавета II готова в любой момент простить принца Гарри и принять в королевскую семью.
В мире
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:30