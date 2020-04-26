Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен вводить карантин в стране

«Нашим людям это сейчас не нужно», - сообщил Лукашенко.





Александр Лукашенко заявил, что решения принимаются в зависимости от ситуации по стране, и если возникнет необходимость, то ограничительные меры будут сразу же введены. На данном этапе, по словам президента Белоруссии, это не требуется.Политический деятель также отметил, в государстве на самом деле есть случаи инфицирования, но правительство советует гражданам придерживаться мер предосторожности, обращать внимание на состояние собственного здоровья и своевременно обращаться к медикам. После окончания кризиса страны, имеющие необходимые ресурсы, смогут быстро восстановиться, по этой причине Лукашенко не планирует останавливать экономику.