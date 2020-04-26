В Петрозаводске коронавирус выявили у десяти членов одной семьи





Информацию о семье заболевших обнародовал Михаил Охлопков, являющийся главной Минздрава Карелии. По его словам, самому старому пациенту 85 лет, а самому молодому – 16 лет. Охлопков подчеркнул, что семья принадлежит к одной из национальных диаспор.У четверых пациентов из десяти уже развилась пневмония. В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь на стационаре. По словам главы Минздрава, всего в Карелии за минувшие сутки было выявлено 12 случаев заражения.Власти республики призывают граждан оставаться дома и стараться не контактировать с другими. В Карелии в общей сложности было выявлено 56 случаев заражения. Под наблюдением продолжают находиться примерно 2 тысячи пациентов.