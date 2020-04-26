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Анна Семенович призывает россиян в период карантина контролировать свои эмоции и мысли

Анна Семенович в своем Instagram призывает россиян излучать спокойствие и добро. Исполнительница хочет, чтобы в период карантина люди контролировали свои эмоции и мысли.
Анна Семенович призывает россиян в период карантина контролировать свои эмоции и мысли

Анна Семенович решила поговорить со своими преданными поклонниками о том, что ситуация в стране может измениться в лучшую сторону, если у россиян будет положительный настрой. Телеведущая призвала людей излучать спокойствие и добро, а также взять под контроль свой ум и не позволять ему вгонять человека в панику и уныние. Анна Семенович написала: "Мы можем контролировать свои эмоции и мысли. От нашей паники и печали ситуация точно не изменится".

Знаменитость посоветовала сконцентрировать внимание на своей мечте и представлять, что она уже сбылась и очень скоро всё наладится. Анна Семенович уверена: в ближайшее время люди смогут выйти на улицу и пойти гулять по парку, купить любимое мороженое, а также будут просто разговаривать и обниматься с друзьями. Подписчики отметили, что сейчас очень сложно думать о хорошем, но пообещали, что постараются мыслить позитивно.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:37

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