Анна Семенович призывает россиян в период карантина контролировать свои эмоции и мысли

Анна Семенович решила поговорить со своими преданными поклонниками о том, что ситуация в стране может измениться в лучшую сторону, если у россиян будет положительный настрой. Телеведущая призвала людей излучать спокойствие и добро, а также взять под контроль свой ум и не позволять ему вгонять человека в панику и уныние. Анна Семенович написала: "Мы можем контролировать свои эмоции и мысли. От нашей паники и печали ситуация точно не изменится".Знаменитость посоветовала сконцентрировать внимание на своей мечте и представлять, что она уже сбылась и очень скоро всё наладится. Анна Семенович уверена: в ближайшее время люди смогут выйти на улицу и пойти гулять по парку, купить любимое мороженое, а также будут просто разговаривать и обниматься с друзьями. Подписчики отметили, что сейчас очень сложно думать о хорошем, но пообещали, что постараются мыслить позитивно.